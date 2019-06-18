Екс-беркутовців оголосили у розшук через перевищення влади під час протесту в Гостинному дворі. Фото: news

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Ракурс

За перевищення влади екс-беркутовців Генеральна прокуратура України оголосила в розшук. Колишні правоохоронці незаконно травмували учасників акції протесту в Гостинному дворі у 2013−2014 роках.

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Слідчі зібрали докази стосовно командира підрозділу міліції особливого призначення (ПМОП) «Беркут» при головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України, його заступника та начальника відділу районного управління міліції Києва. Їх підозрюють у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством. Про це повідомляється у прес-службі ГПУ.

Підозрювані спільно з підлеглими у 2013 році під час мирної акції 18 лютого щодо припинення забудови архітектурної пам’ятки незаконно затримали 40 осіб, серед яких двоє нардепів, та травмували 11 українців.

Чиновникам повідомили про підозру у вчиненні дій, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень), ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча), ч. 1 ст. 351 (перешкоджання діяльності народного депутата України), ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) Кримінального кодексу України.

Підозрювані переховуються від слідства. Сторона обвинувачення внесла клопотання про надання дозволу на затримання та застосування запобіжних заходів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Росії учасників мітингу розганяли водою та палицями, правоохоронці затримали близько 200 мирних демонстрантів.