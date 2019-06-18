Курт Волкер одружився з Ією Меурмішвілі, фото: Ia Meurmishvili

https://racurs.ua/ua/n123313-specpredstavnyk-ssha-po-ukrayini-volker-odrujyvsya-z-jurnalistkou-golosu-ameryky-foto.html

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Спецпредставник США по Україні Курт Волкер одружився з журналісткою «Голосу Америки», уродженкою Грузії Ією Меурмішвілі.

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Фотознімки церемонії наречена опублікувала у своєму Фейсбуці.

Все було чудово — погода, люди, атмосфера, музика… це була ідеальна вечірка! — зазначила Меурмішвілі.

Святкова церемонія відбулася у Вашингтоні в розташованому неподалік Білого дому п’ятизірковому готелі Hay-Adams, з вікон котрого, зокрема, можна побачити один із символів столиці США — монумент Вашингтона — обеліск висотою майже 170 м, встановлений на честь першого президента США.

На церемонії також був присутній посол України в США Валерій Чалий.

Для Волкера це другий шлюб. Від першого шлюбу у нього є дочка Соня та син Маттіас.

Меурмішвілі почала працювати в «Голосі Америки» в 2009 році. Вона також є одним із редакторів програми «Вашингтон сьогодні».

Волкер став спецпредставником США по Україні в липні 2017 року.

Нагадаємо, в лютому цього року Волкер презентував англомовний сайт, присвячений протидії агресії РФ щодо України. На цьому ресурсі, зокрема, доступні супутникові знімки, котрі показують, яких руйнувань Донбасу завдала російська агресія.