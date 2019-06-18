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Ракурс
Курт Волкер женился на Ие Меурмишвили, фото: Ia Meurmishvili

Спецпредставитель США по Украине Волкер женился на журналистке «Голоса Америки» (ФОТО)

18 июн 2019, 17:10
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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер женился на журналистке «Голоса Америки», уроженкой Грузии Ией Меурмишвили.

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Фотографии церемонии невеста опубликовала в своем Фейсбуке.

Все было прекрасно — погода, люди, атмосфера, музыка… это была идеальная вечеринка! — отметила Меурмишвили.

Торжественная церемония состоялась в Вашингтоне в расположенном возле Белого дома пятизвездочном отеле Hay-Adams, из окон которого, в частности, можно увидеть один из символов столицы США — монумент Вашингтона — обелиск высотой почти 170 м, установленный в честь первого президента США.

На церемонии также присутствовал посол Украины в США Валерий Чалый.

Для Волкера это второй брак. От первого брака у него есть дочь Соня и сын Маттиас.

Меурмишвили начала работать в «Голосе Америки» в 2009 году. Она также является одним из редакторов программы «Вашингтон сегодня».

Волкер стал спецпредставителем США по Украине в июле 2017 года.

Курт Волкер женился на Ие Меурмишвили, фото: Ia Meurmishvili

Курт Волкер женился на Ие Меурмишвили, фото: Ia Meurmishvili

Курт Волкер женился на Ие Меурмишвили, фото: Ia Meurmishvili

Курт Волкер женился на Ие Меурмишвили, фото: Ia Meurmishvili

Курт Волкер женился на Ие Меурмишвили, фото: Ia Meurmishvili

Напомним, в феврале этого года Волкер представил англоязычный сайт, посвященный противодействию агрессии РФ в отношении Украины. На этом ресурсе, в частности, доступны спутниковые снимки, которые показывают, какие разрушения Донбассу принесла российская агрессия.

Источник: Ракурс


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