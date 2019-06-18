Компания Rezvani выпустит новую версию джипа Tank с защитой от электромагнитного оружия (ФОТО)https://racurs.ua/n123312-kompaniya-rezvani-vypustit-novuu-versiu-djipa-tank-s-zaschitoy-ot-elektromagnitnogo-orujiya-foto.htmlРакурс
Компания Rezvani (Резвани) из Калифорнии, которая в свое время прославилась благодаря суперкару Beast, опубликовала первые изображения экстремального внедорожника Tank (Танк) нового поколения.
Главной особенностью машины станет защита электронных систем от электромагнитного излучения и оружия этого военного стандарта. Об этом сообщает Motor1.
Конструкторы утверждают, что новинку разработали с нуля. Новый «Танк» имеет полностью новые детали, которые отсутствуют в ранней версии джипа. Для автомобиля разработали новую версию рамы, установили подвеску Fox и «зубастые» шины. Под капотом — 6,2-литровая «восьмерка» с механическим нагнетателем мощностью свыше 1 тыс. л. с.
Детальной информации об этом джипе пока нет. Ожидается, что внедорожник презентуют летом 2019 года.
Напомним, на днях британская компания Aston Martin начала производство тестовых экземпляров Aston Martin DBS — первого внедорожника компании.