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Погода в Украине 19 июня: жара пойдет на спад, в некоторых областях — дожди. Фото: Ракурс

Погода в Украине 19 июня: жара пойдет на спад, в некоторых областях — дожди (КАРТА)

18 июн 2019, 16:29
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Погода в Украине 19 июня будет менее жаркой. Дожди, которые долгое время не покидают западную Украину, обрушатся также на южный регион.

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На территории Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 19 июня будет без осадков. Синоптики обещают теплую и солнечную погоду. Ночью столбики термометров опустятся до 18−20°, днем поднимутся до 28−30°.

Во Львове среда будет дождливой, возможна гроза. Ночью ожидается 16−18°, днем — 27−29°.

В Одессе синоптики обещают дожди и грозы. Термометры ночью покажут 19−21°, днем — 29−31°.

В Днепре 19 июня будет жаркая и солнечная погода. Ночью синоптики обещают 17−19°, днем — 28−30°.

В Харькове завтра осадки не ожидаются, будет теплая и солнечная погода. Температура воздуха ночью составит 17−19°, днем — 28−30°.

На Закарпатье в среду днем будет идти дождь, возможны грозы. Ночью температура составит 16−18°, днем — 27−29°.

Погода в Украине 19 июня. Фото: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 19 июня будет неспокойной. Ожидается слабая магнитная буря утром и небольшие возмущения в течение всего дня.

Геомагнитная обстановка в Киеве 19 июня. Фото: gismeteo

Источник: Ракурс


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