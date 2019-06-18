В Индонезии перевернулся пассажирский катер: погибли 18 человек, среди них есть дети. Фото: twitter/CGTNOfficial

https://racurs.ua/n123310-v-indonezii-perevernulsya-passajirskiy-kater-pogibli-18-chelovek-sredi-nih-est-deti-foto.html

Ракурс

Пассажирский катер перевернулся в Индонезии. На борту перегруженного судна было более 60 человек.

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В морской катастрофе погибли 18 человек, среди которых есть несколько детей. Пропавшими без вести считаются по меньшей мере четыре пассажира, а спасти удалось 39 человек. Об этом сообщает издание France 24.

Представители властей, самолет, флот спасательных судов и местные рыбаки на лодках продолжают поиски возможных выживших. Трагедия произошла в понедельник во время бури. Мощная волна обрушилась на катер, и он перевернулся у северного побережья Явы.

Местные СМИ предполагают, что жертв может быть гораздо больше, ведь на лодке могли быть пассажиры вне официального списка. Затонувшую 10-метровую лодку рыбаки обнаружили вскоре после катастрофы.

В Индонезии такие случаи являются весьма распространенными. В стране, которая состоит из архипелага более 17 тыс. островов часто используют лодки и паромы с нарушениями стандартов безопасности.

В прошлом году в стране затонул пассажирский паром, в результате чего погибли более 160 человек. В 2009 году из-за крушения парома между двумя островами погибли более 300 человек.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Будапеште вытащили затонувший катер и еще четыре тела. Водолазы обнаружили тела 19 человек (южнокорейские туристы и венгерский капитан), которые были на туристическом судне. Спасти удалось только 7 человек из 35.