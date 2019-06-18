В Індонезії перекинувся пасажирський катер: загинули 18 осіб, серед них є діти. Фото: twitter/CGTNOfficial

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Ракурс

Пасажирський катер перекинувся в Індонезії. На борту перевантаженого судна було понад 60 осіб.

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У морській катастрофі загинули 18 осіб, серед яких є кілька дітей. Зниклими безвісти вважаються щонайменше четверо пасажирів, а врятувати вдалося 39 осіб. Про це повідомляє видання France 24.

Представники влади, літак, флот рятувальних суден і місцеві рибалки на човнах продовжують пошуки тих, хто, можливо, вижив. Трагедія сталася в понеділок під час бурі. Потужна хвиля налетіла на катер, і він перекинувся біля північного узбережжя Яви.

Місцеві ЗМІ припускають, що жертв може бути набагато більше, адже на човні могли бути пасажири поза офіційного списку. Затонулий 10-метровий човен рибалки виявили незабаром після катастрофи.

В Індонезії такі випадки є досить поширеними. У країні, яка складається з архіпелагу понад 17 тис. островів, часто використовують човни і пороми з порушеннями стандартів безпеки.

Минулого року в країні затонув пасажирський пором, у результаті чого загинули понад 160 осіб. У 2009 році через аварію порома між двома островами загинули понад 300 осіб.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Будапешті витягли затонулий катер і ще чотири тіла. Водолази виявили тіла 19 осіб (південнокорейські туристи і угорський капітан), які були на туристичному судні. Врятувати вдалося тільки 7 осіб із 35.