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Ангела Меркель, фото: Sven Mandel

Меркель розповіла, за яких умов із Росії можуть зняти санкції

18 чер 2019, 16:08
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила президента України Володимира Зеленського в тому, що позиція її країни стосовно підтримки територіальної цілісності й суверенітету України, а також антиросійських санкції, запроваджених через агресію в Криму та на Донбасі, залишається незмінною.

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Про це Зеленський заявив під час сьогоднішньої спільної прес-конференції, повідомляє «Укрінформ».

Зі свого боку Меркель на прес-конференції повідомила, що санкції проти Росії зберігатимуться доти, доки Крим не повернеться до України. Вона також висловила жаль з приводу ситуації на Донбасі та відсутності прогресу в питанні відновлення українського суверенітету над Донецьком та Луганськом.

Як відомо, президент України сьогодні перебуває в Німеччині з офіційним візитом.

Нагадаємо, в недавньому інтерв’ю німецькому виданню Bild Зеленський розповів, із чого планує розпочати переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, якщо зустріч між ними колись відбудеться. Згодом у Кремлі відреагували на слова Зеленського.


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