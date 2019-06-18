Ангела Меркель, фото: Sven Mandel

https://racurs.ua/ua/n123309-antyrosiyski-sankciyi-merkel-zapevnyla-zelenskogo-scho-pozyciya-nimechchyny-zalyshaietsya.html

Ракурс

Канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила президента України Володимира Зеленського в тому, що позиція її країни стосовно підтримки територіальної цілісності й суверенітету України, а також антиросійських санкції, запроваджених через агресію в Криму та на Донбасі, залишається незмінною.

Loading...

Про це Зеленський заявив під час сьогоднішньої спільної прес-конференції, повідомляє «Укрінформ».

Зі свого боку Меркель на прес-конференції повідомила, що санкції проти Росії зберігатимуться доти, доки Крим не повернеться до України. Вона також висловила жаль з приводу ситуації на Донбасі та відсутності прогресу в питанні відновлення українського суверенітету над Донецьком та Луганськом.

Як відомо, президент України сьогодні перебуває в Німеччині з офіційним візитом.

Нагадаємо, в недавньому інтерв’ю німецькому виданню Bild Зеленський розповів, із чого планує розпочати переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, якщо зустріч між ними колись відбудеться. Згодом у Кремлі відреагували на слова Зеленського.