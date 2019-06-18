Меркель рассказала, когда с России могут снять санкцииhttps://racurs.ua/n123309-antirossiyskie-sankcii-merkel-zaverila-zelenskogo-chto-poziciya-germanii-ostaetsya-neizmennoy.htmlРакурс
Канцлер Германии Ангела Меркель заверила президента Украины Владимира Зеленского в том, что позиция ее страны относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, а также антироссийских санкции, введенных из-за агрессии в Крыму и на Донбассе, остается неизменной.
Об этом Зеленский заявил во время сегодняшней совместной пресс-конференции, сообщает «Укринформ».
Со своей стороны Меркель на пресс-конференции сообщила, что санкции против России будут сохраняться до тех пор, пока Крым не вернется к Украине. Она также выразила сожаление по поводу ситуации на Донбассе и отсутствия прогресса в вопросе восстановления украинской суверенитета над Донецком и Луганском.
Как известно, президент Украины сегодня находится в Германии с официальным визитом.
Напомним, в недавнем интервью немецкому изданию Bild Зеленский рассказал, с чего планирует начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, если встреча между ними когда-нибудь состоится. Позже в Кремле отреагировали на слова Зеленского.