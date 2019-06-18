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Ракурс
Ангела Меркель, фото: Sven Mandel

Меркель рассказала, когда с России могут снять санкции

18 июн 2019, 16:08
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Канцлер Германии Ангела Меркель заверила президента Украины Владимира Зеленского в том, что позиция ее страны относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, а также антироссийских санкции, введенных из-за агрессии в Крыму и на Донбассе, остается неизменной.

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Об этом Зеленский заявил во время сегодняшней совместной пресс-конференции, сообщает «Укринформ».

Со своей стороны Меркель на пресс-конференции сообщила, что санкции против России будут сохраняться до тех пор, пока Крым не вернется к Украине. Она также выразила сожаление по поводу ситуации на Донбассе и отсутствия прогресса в вопросе восстановления украинской суверенитета над Донецком и Луганском.

Как известно, президент Украины сегодня находится в Германии с официальным визитом.

Напомним, в недавнем интервью немецкому изданию Bild Зеленский рассказал, с чего планирует начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, если встреча между ними когда-нибудь состоится. Позже в Кремле отреагировали на слова Зеленского.


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