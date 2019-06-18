Переговоры Киева и Москвы: Зеленский выбрал фразу, с которой начнет встречу с Путиным, фото — "Крым. Реалии"

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, если она состоится.

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Об этом глава государства рассказал в интервью Bild. Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что обратит внимание на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса.

Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина, — привел свои будущие слова украинский лидер.

Интервью Зеленского вышло в день начала его официального визита в Берлин. Он рассказал, что надеется на возвращение полуострова в состав Украины, поскольку любит его и много раз там бывал.

Крым для меня навсегда останется частью страны, которую я возглавляю, — заявил глава государства.

Зеленский также высказался за сохранение антироссийских санкций. Он назвал их единственным способом добиться мира в стране. Зеленский добавил, что для прекращения войны в Донбассе необходимо желание не только Киева, но и Москвы. Он также выразил уверенность, что сможет «принести мир в Украине дипломатическим путем».

Относительно евроинтеграции Украины, то президент хочет видеть Украину на таком уровне развития, чтобы страны ЕС считали ее равноправным членом.

Отвечая на вопрос о присоединении Украины к НАТО, Зеленский заявил, что хочет вводить стандарты Альянса в украинских Вооруженных силах и в секторе безопасности.

Украина уже является надежным партнером НАТО, и в будущем мы можем стать надежным членом Альянса, — сообщил президент.

Напомним, что 17 июня во время визита во Францию ​​Зеленский заявил, что Российская Федерация должна выполнить решение Международного трибунала ООН от 25 мая и освободить 24 украинских моряков и суда, захваченных вблизи Керченского пролива в 2018 году.