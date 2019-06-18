Погода в Україні 19 червня: спека піде на спад, в деяких областях — дощі. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 19 червня буде менш спекотною. Дощі, які довгий час не покидають західну Україну, прогнозуються також у південному регіоні.

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На території України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 19 червня буде без опадів. Синоптики обіцяють теплу і сонячну погоду. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 18−20°, вдень піднімуться до 28−30°.

У Львові середовище буде дощовою, можлива гроза. Вночі очікується 16−18°, вдень — 27−29°.

В Одесі синоптики обіцяють дощі та грози. Термометри вночі покажуть 19−21°, вдень — 29−31°.

У Дніпрі 19 червня буде спекотна і сонячна погода. Вночі синоптики обіцяють 17−19°, вдень — 28−30°.

У Харкові завтра опади не очікуються, буде тепла і сонячна погода. Температура повітря вночі становитиме 17−19°, вдень — 28−30°.

На Закарпатті в середу вдень буде йти дощ, можливі грози. Вночі температура становитиме 16−18°, вдень — 27−29°.

Геомагнітна обстановка в Києві 19 червня буде неспокійною. Очікується слабка магнітна буря вранці і незначні хвилювання протягом всього дня.