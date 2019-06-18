Джип Tank. Фото: ТопЖыр

https://racurs.ua/ua/n123312-kompaniya-rezvani-vypustyt-novu-versiu-djypa-tank-iz-zahystom-vid-elektromagnitnoyi-zbroyi-foto.html

Ракурс

Компанія Rezvani (Резвані) з Каліфорнії, яка свого часу прославилася завдяки суперкару Beast, опублікувала перші зображення екстремального позашляховика Tank (Танк) нового покоління.

Loading...

Чи не головною особливістю машини стане захист електронних систем від електромагнітного випромінювання та зброї цього військового стандарту. Про це повідомляє Motor1.

Конструктори стверджують, що новинку розробили з нуля. Новий «Танк» має повністю нові деталі, які відсутні в попередній версії джипа. Для автомобіля розробили нову версію рами, встановили підвіску Fox та «зубасті» шини. Під капотом — 6,2-літрова «вісімка» з механічним нагнітачем потужністю понад 1 тис. к. с.

Детальної інформації про цей джип наразі немає. Очікується, що позашляховик презентують влітку 2019 року.

Нагадаємо, днями британська компанія Aston Martin почала виробництво тестових екземплярів Aston Martin DBS — першого позашляховика компанії.