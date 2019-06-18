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Ракурс
Джип Tank. Фото: ТопЖыр

Компанія Rezvani випустить нову версію джипа Tank із захистом від електромагнітної зброї (ФОТО)

18 чер 2019, 16:47
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Компанія Rezvani (Резвані) з Каліфорнії, яка свого часу прославилася завдяки суперкару Beast, опублікувала перші зображення екстремального позашляховика Tank (Танк) нового покоління.

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Чи не головною особливістю машини стане захист електронних систем від електромагнітного випромінювання та зброї цього військового стандарту. Про це повідомляє Motor1.

Конструктори стверджують, що новинку розробили з нуля. Новий «Танк» має повністю нові деталі, які відсутні в попередній версії джипа. Для автомобіля розробили нову версію рами, встановили підвіску Fox та «зубасті» шини. Під капотом — 6,2-літрова «вісімка» з механічним нагнітачем потужністю понад 1 тис. к. с.

Детальної інформації про цей джип наразі немає. Очікується, що позашляховик презентують влітку 2019 року.

Креслення оновленого джипа Tank. Фото: Motor1

Креслення оновленого джипа Tank. Фото: Motor1

Креслення оновленого джипа Tank. Фото: Motor1

Нагадаємо, днями британська компанія Aston Martin почала виробництво тестових екземплярів Aston Martin DBS — першого позашляховика компанії.

Джерело: Ракурс


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