Экс-беркутовцев объявили в розыск из-за превышения власти во время протеста в Гостином дворе. Фото: news

https://racurs.ua/n123314-eks-berkutovcev-obyavili-v-rozysk-iz-za-prevysheniya-vlasti-vo-vremya-protesta-v-gostinom-dvore.html

Ракурс

За превышение власти экс-беркутовцев Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск. Бывшие правоохранители незаконно травмировали участников акции протеста в Гостином дворе в 2013—2014 годах.

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Следователи собрали доказательства в отношении командира подразделения милиции особого назначения (ПМОН) «Беркут» при Главном управлении Министерства внутренних дел Украины, его заместителя и начальника отдела районного управления милиции Киева. Их подозревают в превышении власти, что сопровождалось насилием. Об этом сообщается в пресс-службе ГПУ.

Подозреваемые совместно с подчиненными в 2013 году во время мирной акции 18 февраля о прекращении застройки памятника архитектуры незаконно задержали 40 человек, среди которых двое нардепов, и травмировали 11 украинцев.

Чиновникам сообщили о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 351 (препятствование деятельности народного депутата Украины), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемые скрываются от следствия. Сторона обвинения внесла ходатайство о предоставлении разрешения на задержание и применении мер пресечения.

Как ранее сообщал «Ракурс», в России участников митинга разгоняли водой и палками, правоохранители задержали около 200 мирных демонстрантов.