Затримання на акції в Москві. Фото: Новая газета

https://racurs.ua/ua/n123082-akciya-protestu-v-moskvi-peretvorylasya-na-policeyske-poboyische-i-masovi-zatrymannya-ludey.html

Ракурс

Затримання учасників акції протесту в Москві сталися у середу, 12 червня.

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Силовики не церемоняться із учасниками маршу, що проходить на Чистих ставках в центрі Москви. Люди вийшли на вулицю підтримати журналіста Івана Голунова, якого напередодні затримала поліція. Наразі відомо, що поліцейські затримали 200 осіб. Про це свідчить інформація, опублікована 12 червня на сайті «ОВС-Інфо».

Видання «Лента» пише, що серед затриманих щонайменше 35 осіб — це працівники ЗМІ. Силовики заштовхали в автозаки журналістів «Медузи», Reuters, «Дождя», «МБХ-медіа». Також затримали опозиціонера Олексія Навального. Журналіст «Ведомостей» Віталій Петлевой заявив, що його затримали випадково — він всього-на-всього йшов поїсти. Усіх затриманих доставляють до місцевих райвідділів поліції.

За інформацією «Медузи» у Twitter, частина мітингувальників вже дійшла до вулиці Петровка. На Трубній площі з’явилися поливальні машини: людей поливають водою. Загалом поліція діє досить жорстко, застосовує спецзасоби, людей гамселять палицями.

Нагадаємо, 10 лютого в Російській Федерація сталися затримання під час «Маршу материнського гніву». Поліція затримала понад десяток активістів у Москві та Санкт-Петербурзі, оскільки марш нібито був несанкціонований із місцевою владою.