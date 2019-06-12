Політтехнологи, військові інструктори і золотодобування: як Росія впроваджує «африканський мир». Фото: Російська газета

https://racurs.ua/ua/n123080-polittehnology-viyskovi-instruktory-i-zolotodobuvannya-yak-rosiya-vprovadjuie-afrykanskyy-myr.html

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Росія намагається встановити контроль над Африкою. За допомогою структур «кухаря Путіна» Євгена Пригожина Кремль втручається у внутрішню політику щонайменше 13 африканських країн.

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«Кухар Путіна» та його компанії найактивніше взаємодіють із керівництвом Судану, Мадагаскару, ЦАР, Лівії, Зімбабве і ПАР. У всіх країнах працюють російські політтехнологи, у деяких — військові інструктори. Також Кремль цікавлять африканські ресурси — золото й інші корисні копалини, пише The Guardian.

В охопленому протестами Судані люди Пригожина радили диктатору Омару аль-Баширу використовувати вигадані новини і заявляти, що мітингувальники виступають проти ісламу. Видання наводить деталі з листа Пригожина до диктатора, в якому йдеться про те, що суданській владі слід прислухатися до російських рекомендацій. Після відставки Омара аль-Башира радники Кремля налагодили контакт із суданськими військовими, які контролюють владу в країні, і запропонували діяти шляхом «мінімальних, але можливих втрат».

Також у публікації йдеться про втілені та ще нереалізовані російські проекти в Африці. Кремль планує зайнятися будівництвом залізних і автомобільних доріг через всю Африку, крім того можливе проведення перепису всіх африканців у США та Європі, щоби просувати ідеологію «африканського миру» за аналогією з «русским миром». Деякі з російських ідей вже працюють, наприклад, радіостанції у Марокко та Мадагаскарі.

Раніше повідомлялося, що «кухар Путіна» готує вибори у 20 країнах Африки, оскільки Кремль прагне перемоги у них своїх ставлеників.