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Ракурс
Сайт НБУ атаковали злоумышленники. Фото: DW

На сайт Нацбанка неизвестные совершили мощную DDoS-атаку

18 июн 2019, 17:28
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DDoS-атаке 18 июня подверглась веб-страница Национального банка Украины.

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Официальный сайт НБУ временно работает в ограниченном режиме. При этом важна электронная инфраструктура финансового регулятора работает в обычном режиме. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Нацбанка.

Проблемы не фиксировались в работе систем электронных платежей, которой пользуются банки. Внутренняя компьютерная сеть НБУ тоже работает без перебоев. В банке напомнили, что официальный курс гривны по состоянию на сегодня рассчитан на уровне 26,3 грн за долл.

В финансовом регуляторе отметили, что сейчас идет работа по восстановлению надлежащей деятельности веб-страницы. После этого специалисты разместят информацию относительно курса гривны к другим валютам на главной странице НБУ.

Как известно, DDoS-атака (Distributed Denial of Service attack) — комплекс действий, способный полностью или частично вывести из строя интернет-ресурс. На сегодня практически невозможна ситуация, когда хакер в одиночку организует такую атаку. В большинстве случаев злоумышленник использует сеть из компьютеров, зараженных вирусом.

Напомним, в марте Служба безопасности Украины предупредила подготовку хакерской атаки на украинские СМИ и объекты телекоммуникации. В спецслужбе заявили, что атаку готовила хакерская группировка, которая контролируются Россией.

Источник: Ракурс


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