Катастрофа MH17: причетних судитимуть у березні 2020 року в Нідерландах. Фото: umoloda.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n123350-katastrofa-mh17-prychetnyh-do-zbyttya-litaka-sudytymut-u-berezni-2020-roku.html

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Суд у справі про катастрофу літака MH17 на Донбасі розпочнеться 20 березня 2020 року в Нідерландах.

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Судитимуть чотирьох підозрюваних — це росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов та українець Леонід Харченко. Вони брали участь у бойових діях на сході України в липні 2014 року й безпосередньо були залучені до транспортування установки «Бук» із Росії до України та її застосування проросійськими бойовиками проти повітряних суден. Про це стало відомо під час звіту міжнародної слідчої групи на сьогоднішній прес-конференції у Нідерландах.

Слідчі закликають підозрюваних бути присутніми на цьому суді, але якщо вони не з’являться, суд все одно відбудеться. Члени родин загиблих, які не зможуть прибути на засідання, отримають інформацію про перебіг засідань у цифровій формі.

Коли ухвалюватиметься рішення стосовно причетних до катастрофи осіб, буде враховано, що на сході України точився військовий конфлікт, а також те, що бойовики планували збити літак, хоч і не цивільний.

Також було наголошено, що розслідування у справі не завершується, оскільки ще є невстановлені люди, які причетні до транспортування російського озброєння та збиття літака. Їхні особи будуть встановлюватися.