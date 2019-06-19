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Вбивство Гандзюк: проводяться обшуки у Рищука. Фото: NewsOne

Вбивство Гандзюк: проводяться обшуки у Рищука

19 чер 2019, 14:43
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У справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк призначили 13 обшуків. Наразі Служба безпеки України (СБУ) проводить обшук у колишнього заступника голови Херсонської облдержадміністрації Євгена Рищука.

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До завершення розслідування деталі справи розголошувати не будуть згідно з рішенням слідчого. Обшуки проводять за дорученням генпрокурора Юрія Луценка. Про це повідомила речниця спецслужби Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

Розпорядження Луценка про обшуки в справі Гандзюк. Фото: Facebook

Зазначимо, що 6 червня відповідно до рішення суду п’ятеро обвинувачуваних у скоєнні нападу на Гандзюк отримали покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 6,5 років. Щодо замовників нападу на активістку слідчі проводять розслідування у справі за окремим провадженням.

Як відомо, Гандзюк померла у листопаді 2018 року, через три місяці після того, як дівчину облили концентрованою сірчаною кислотою. Після її смерті справу про напад перекваліфікували на умисне вбивство. У замовленні злочину підозрюють голову Херсонської обласної радиВладислава Мангера, однак він причетність до злочину відкидає.

Джерело: Ракурс


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