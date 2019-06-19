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Катастрофа MH17: міжнародна слідча група офіційно оголосила причетних до збиття літака. Фото: LIGA.net

Гіркін, Дубінський, Пулатов і Харченко: міжнародна слідча група оголосила причетних до збиття Boeing над Донбасом (ФОТО)

19 чер 2019, 14:35
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Катастрофу літака MH17, що сталася внаслідок пуску ракети «Бука» проросійськими бойовиками на Донбасі в липні 2014 року, розслідувала міжнародна слідча група. Сьогодні її учасники оголосили імена причетних до збиття Boeing і загибелі майже 300 осіб — це Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.

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Гіркін, Дубінський і Пулатов є громадяна РФ і нині там проживають. Усі вони були відправлені за кордон (до України — ред.) як особи, які служили в армії РФ.

Харченко — громадянин України, проживає на непідконтрольних територіях Донбасу. Він є військовим командиром бойовиків.

Гіркін, Дубінський, Пулатов і Харченко: міжнародна слідча група оголосила причетних до збиття Boeing над Донбасом

У липні 2014 року вказані особи брали участь у воєнному конфлікті на сході України й були залучені до дій, які призвели до збиття літака. Вони не натискали на кнопку пуску ракети, але співпрацювали задля доставки «Бука» з Росії в Україну та його використання бойовиками.

Гіркін, Дубінський, Пулатов і Харченко будуть притягнуті до відповідальності згідно зі ст. 162 Кримінального кодексу Нідерландів за збиття літака та спричинення смерті його пасажирів, наголосив керівник міжнародної слідчої групи, головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке.

Окрім того, слідство звернеться до РФ щодо видачі та допиту вказаних росіян і подальшої співпраці. До України теж буде надіслано звернення щодо допиту підозрюваного з українським громадянством.

Також було наголошено, що Росія не відповідає, де наразі перебуває озброєння, з якого було збито літак, попри те, що відповідний запит їй було надіслано понад рік тому.

Джерело: Ракурс


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