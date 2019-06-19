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Окупанти знову влаштували обшуки в кримських татар, фото: «Комсомольская правда»

Російські силовики знову влаштували обшуки в кримських татар (ФОТО)

19 чер 2019, 14:17
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В окупованому Криму російські силовики сьогодні прийшли з обшуками до двох помешкань кримських татар.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє спільнота «Кримська солідарність».

Обшуки проводилися в селі Сари-Су Білгородського району Криму на вулиці Чадир Кермен в будинках Аксеїта Джанджакова та його матері, в котрому зараз проживає 90-річна бабуся Ребія Сеттарова.

В обох будинках «слідчі дії» вже завершені, затримань окупанти не здійснювали.

Зазначається, що, за словами рідних, самого Джанджакова на території окупованого півострова немає, в його будинку зараз проживає інша людина.

Під час обшуків, фото: «Кримська солідарність»

Під час обшуків, фото: «Кримська солідарність»

Нагадаємо, окупанти нещодавно засудили до тривалих термінів ув’язнення у колонії суворого режиму п’ятьох жителів окупованого Криму, причетних до так званої «сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір». Їх звинувачували в нібито створені в березні 2014 року в Сімферополі забороненої в Росії ісламської організації. Вирок ухвалив Північно-Кавказський окружний військовий суд в Ростові-на-Дону.

Джерело: Ракурс


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