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Окупанти знову влаштували обшуки в кримських татар, фото: «Комсомольская правда»
Російські силовики знову влаштували обшуки в кримських татар (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n123346-rosiyski-sylovyky-znovu-vlashtuvaly-obshuky-v-krymskyh-tatar-foto.htmlРакурс
В окупованому Криму російські силовики сьогодні прийшли з обшуками до двох помешкань кримських татар.
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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє спільнота «Кримська солідарність».
Обшуки проводилися в селі Сари-Су Білгородського району Криму на вулиці Чадир Кермен в будинках Аксеїта Джанджакова та його матері, в котрому зараз проживає 90-річна бабуся Ребія Сеттарова.
В обох будинках «слідчі дії» вже завершені, затримань окупанти не здійснювали.
Зазначається, що, за словами рідних, самого Джанджакова на території окупованого півострова немає, в його будинку зараз проживає інша людина.
Нагадаємо, окупанти нещодавно засудили до тривалих термінів ув’язнення у колонії суворого режиму п’ятьох жителів окупованого Криму, причетних до так званої «сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір». Їх звинувачували в нібито створені в березні 2014 року в Сімферополі забороненої в Росії ісламської організації. Вирок ухвалив Північно-Кавказський окружний військовий суд в Ростові-на-Дону.
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