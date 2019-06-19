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Трагедія MH17: імена підозрюваних назвуть на прес-конференції. Фото: storm100

Трагедія MH17: імена підозрюваних оголошує Міжнародна слідча група (ТРАНСЛЯЦІЯ)

19 чер 2019, 14:01
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Прізвища осіб, які причетні до збиття малайзійського «Боїнгу» MH17 над Донбасом, сьогодні назве Міжнародна слідча група.

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Напередодні слідчі мали провести закриту зустріч для родичів жертв авіакатастрофи, у якій загинули 298 осіб, а вже сьогодні інформацію оголосять для міжнародної спільноти.

У зустрічі від України візьме участь генеральний прокурор Юрій Луценко.

Зазначимо, що слідчі з Нідерландів заявляли, що літак збили з російського зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні журналісти з Нідерландів назвали нових підозрюваних у справі про збиття малайзійського Boeing MH17.

Джерело: Ракурс


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