«Європейська солідарність»: скандальну чиновницю Баласинович виключили з партії. Фото: ВЛАСНО.info

https://racurs.ua/ua/n123345-ievropeyska-solidarnist-skandalnu-chynovnycu-balasynovych-vykluchyly-z-partiyi-video.html

Ракурс

Скандальну чиновницю Наталію Баласинович виключили із списку партії екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність». Голова Васильківської райради Київської області потрапила у скандал, коли в мережі з’явилось відео, на якому чиновниця нецензурно лається.

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Баласинович була 30-м номером у списку кандидатів у нардепи парламенту від Порошенка. Однак, у сьогоднішньому списку «Європейської солідарності», який подали до Центральної виборчої комісії, Баласинович немає. Про це повідомляється у прес-службі політичної сили.

Баласинович стала зіркою соцмереж, коли 13 червня на YouTube виклали скандальне відео. На ньому чиновниця сидить в машині з сигаретою в руках та нецензурно лається на невідому жінку. Тоді припустили, що Баласинович вигукує образи на адресу поліцейської.

Пізніше в ефірі каналу «112» чиновниця заявила, що відео було знято два роки тому і зверталася Баласинович не до патрульної, а до коханки чоловіка, яку випадково побачила у кав’ярні.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у мережі з’явилось відео, на якому Баласинович проклинає жінку та плює їй в обличчя.