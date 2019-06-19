«Европейская солидарность»: скандальную чиновницу Баласинович исключили из партии. Фото: ВЛАСНО.info

https://racurs.ua/n123345-evropeyskaya-solidarnost-skandalnuu-chinovnicu-balasinovich-iskluchili-iz-partii-video.html

Ракурс

Скандальную чиновницу Наталью Баласинович исключили из списка партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Глава Васильковского райсовета Киевской области оказалась в центре скандала, когда в сети появилось видео, на котором чиновница нецензурно ругается.

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Баласинович была 30-м номером в списке кандидатов в нардепы парламента от Порошенко. Однако, в сегодняшнем списке «Европейской солидарности», который подали в Центральную избирательную комиссию, Баласинович нет. Об этом сообщается в пресс-службе политической силы.

Баласинович стала звездой соцсетей, когда 13 июня на YouTube выложили скандальное видео. На нем чиновница сидит в машине с сигаретой в руках и нецензурно ругается на неизвестную женщину. Тогда предположили, что Баласинович выкрикивает оскорбления в адрес полицейской.

Позже в эфире канала «112» чиновница заявила, что видео было снято два года назад и обращалась Баласинович не к патрульной, а к любовнице мужа, которую случайно увидела в кафе.

Как ранее сообщал «Ракурс», в сети появилось видео, на котором Баласинович проклинает женщину и плюет ей в лицо.