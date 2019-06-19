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Ракурс
Трагедия MH17: имена подозреваемых назовут на пресс-конференции. Фото: storm100

Трагедия MH17: имена подозреваемых объявляет Международная следственная группа (ТРАНСЛЯЦИЯ)

19 июн 2019, 14:01
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Фамилии лиц, причастных к сбиванию малазийского «Боинга» MH17 над Донбассом, сегодня назовет Международная следственная группа.

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Накануне следователи должны были провести закрытую встречу для родственников жертв авиакатастрофы, в которой погибли 298 человек, а уже сегодня информацию объявят для международного сообщества.

Во встрече от Украины примет участие генеральный прокурор Юрий Луценко.

Отметим, что следователи из Нидерландов заявляли, что самолет сбили с российского зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне журналисты из Нидерландов назвали новых подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского Boeing MH17.

Источник: Ракурс


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