Оккупанты снова устроили обыски у крымских татар, фото: «Комсомольская правда»

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Ракурс

В оккупированном Крыму российские силовики сегодня пришли с обысками в два дома крымских татар.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает сообщество «Крымская солидарность».

Обыски проводились в селе Сары-Су Белгородского района Крыма на улице Чадыр Кермен в домах Аксеита Джанджакова и его матери, в котором сейчас проживает 90-летняя бабушка Ребия Сеттарова.

В обоих домах «следственные действия» уже завершены, задержаний оккупанты не совершали.

Отмечается, что, по словам родных, самого Джанджакова на территории оккупированного полуострова нет, в его доме сейчас проживает другой человек.

Напомним, оккупанты недавно приговорили к длительным срокам заключения в колонии строгого режима пятерых жителей оккупированного Крыма, причастных к так называемой «симферопольской группе Хизб ут-Тахрир». Их обвиняли в якобы созданные в марте 2014 года в Симферополе запрещенной в России исламской организации. Приговор вынес Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.