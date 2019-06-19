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Ракурс
Катастрофа MH17: Международная следственная группа официально объявила причастных к сбиванию самолета

Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко: международная следственная группа объявила причастных к сбиванию Boeing над Донбассом (ФОТО)

19 июн 2019, 14:35
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Катастрофу самолета MH17, произошедшую в результате пуска ракеты «Бука» пророссийскими боевиками на Донбассе в июле 2014 года, расследовала международная следственная группа. Сегодня ее участники объявили имена причастных к сбиванию Boeing и гибели почти 300 человек — это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

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Гиркин, Дубинский и Пулатов являются гражданами РФ и ныне там проживают. Все они были отправлены за границу (в Украине — ред.) в качестве служащих армии РФ.

Харченко — гражданин Украины, проживающий на неподконтрольных территориях Донбасса. Он является военным командиром боевиков.

Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко: международная следственная группа объявила причастных к сбиванию Boeing над Донбассом

В июле 2014 года указанные лица участвовали в военном конфликте на востоке Украины и были привлечены к действиям, которые привели к сбиванию самолета. Они не нажимали на кнопку пуска ракеты, но сотрудничали для доставки «Бука» из России в Украину и его использования боевиками.

Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко будут привлечены к ответственности согласно ст. 162 Уголовного кодекса Нидерландов за сбивание самолета и причинение смерти его пассажирам, подчеркнул руководитель международной следственной группы, главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке.

Кроме того, следствие обратится к РФ относительно выдачи и допроса указанных россиян и дальнейшего сотрудничества. Украине тоже будет направлено обращение относительно допроса подозреваемого с украинским гражданством.

Также было отмечено, что Россия не отвечает, где сейчас находится вооружение, с помощью которого был сбит самолет, несмотря на то, что соответствующий запрос ей был направлен более года назад.

Источник: Ракурс


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