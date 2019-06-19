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Убийство Гандзюк: проводятся обыски у Рищука. Фото: NewsOne

Убийство Гандзюк: проводятся обыски у Рищука

19 июн 2019, 14:43
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В деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк назначили 13 обысков. Сейчас Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыск у бывшего заместителя председателя Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука.

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До завершения расследования детали дела разглашать не будут согласно решению следователя. Обыски проводят по поручению генпрокурора Юрия Луценко. Об этом сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

Распоряжение Луценко об обысках в деле Гандзюк. Фото: Facebook

Отметим, что 6 июня в соответствии с решением суда пятеро обвиняемых в совершении нападения на Гандзюк получили наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6,5 лет. В отношении заказчиков нападения на активистку следователи проводят расследование по делу отдельным производством.

Как известно, Гандзюк умерла в ноябре 2018 года, через три месяца после того, как девушку облили концентрированной серной кислотой. После ее смерти дело о нападении переквалифицировали на умышленное убийство. В заказе преступления подозревают голову Херсонского областного совета Владислава Мангера, однако он причастность к преступлению отрицает.

Источник: Ракурс


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