Дело Гандзюк: активисты и Генпрокуратура воюют по поводу надписей на асфальте, фото — Фейсбук

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Между активистами общественного движения «Кто заказал Катю Гандзюк?» и Генеральной прокуратурой Украины продолжается противостояние по поводу надписей на асфальте возле офиса ГПУ на улице Резницкой в ​​Киеве.

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Сегодня активисты третий раз раскрасили дорожное покрытие возле Генпрокуратуры. Генпрокурор и его подчиненные будут видеть это вопрос до самой отставки, — сообщает их страница в Фейсбуке.

«Где приговоры: Рищук, Гордеев, Мангер?» — написали белой краской активисты на дороге. Предложение вывели таким образом, чтобы его можно было прочитать из окон здания ГПУ.

Впервые улицу под Генпрокуратуры расписали в понедельник, когда к Генпрокуратуре пришли несколько десятков активистов. Они требовали объявить подозрения заказчикам убийства Екатерины Гандзюк.

В обед надписи исчезли с асфальта, но вечером в понедельник их снова возобновили. При этом активисты нарисовали и пешеходный переход, которій возле здания был стерт.

Утром во вторник вопрос к правоохранителям отнросительно приговоров подозреваемым в организации убийства Екатерины Гандзюк снова были написан на покрытии улице. В полдень появились фото, на которых их зачистили.

Противостояние продолжается и вечером 11 июня вопрос к ГПУ снова возобновили и сфотографировали с дрона.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский подписал представление в Раду на увольнение Юрия Луценко.