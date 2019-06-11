Справа Гандзюк: активісти і Генпрокуратура воюють з приводу написів на асфальті, фото — Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n123058-sprava-gandzuk-aktyvisty-i-genprokuratura-vouut-z-pryvodu-nadpysiv-na-asfalti-foto.html

Ракурс

Між активістами громадського руху «Хто замовив Катю Гандзюк?» та Генеральною прокуратурою України триває протистояння з приводу надписів на асфальті поблизу офісу ГПУ на вулиці Різницькій у Києві.

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Сьогодні активісти втретє розфарбували дорожнє покриття біля Генпрокуратури. Генпрокурор та його підлеглі будуть бачити це питання до самісінької відставки, — повідомляє їхня сторінка у Фейсбук.

«Де вироки: Рищук, Гордєєв, Мангер?» — написали білою фарбою активісти на дорозі.

Речення вивели у такий спосіб, щоб його можна було прочитати з вікон будівлі ГПУ.

Вперше вулицю під Генпрокуратури розписали у понеділок, коли до Генпрокуратури прийшло декілька десятків активістів. Вони вимагали оголосити підозри замовникам вбивства Катерини Гандзюк.

В обід надписи зникли з асфальту, але увечері понеділка їх знову поновили. При цьому активісти намалювали й пішохідний перехід, який біля будівлі був стертий.

Уранці вівторка запитання до правоохоронців щодо вироків підозрюваним в організації вбивства Катерини Гандзюк знову були написані на покритті вулиці. В обідню пору з’явилися фото, на яких їх зачистили.

Протистояння триває й увечері 11 червня запитання до ГПУ знову поновили та сфотографували із дрону.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський підписав подання до Ради на звільнення Юрія Луценка.