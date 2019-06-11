Відставка Клімкіна: міністр попросив депутатів звільнити його з МЗС, фото — Дзеркало тижня

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Міністр закордонних справ Павло Клімкін 11 червня попросив депутатів Ради звільнити його з посади.

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Глава української дипломатії ще 17 травня написав заяву про відставку, однак парламент 6 червня не знайшов голосів, щоб прийняти відставку.

Дубль № 2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь, — написав Клімкін у Твіттер.

Він і досі залишається на посаді міністра закордонних справ України. Минулого тижня проекти постанов про його відставку набрали лише 141 і 137 голосів народних обранців.

Зеленський вніс у Раду подання про звільнення Клімкіна 30 травня, а сьогодні президент відправив до парламенту подання на призначення керівником Міністерства закордонних справ свого зовнішньополітичного радника Вадима Пристайка.

Пристайко працює в українській дипломатії з 1994 року та є послом України при НАТО.