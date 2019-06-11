Україна перемогла Італію і вийшла у фінал чемпіонату світу U-20, фото — ФФУ

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Збірна України перемогла Італію з рахунком 1:0 і вийшла у фінал чемпіонату світу U-20, який відбувається у Польщі.

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Усе вирішив єдиний гол Данила Сікана. Він, як і в чвертьфінальному поєдинку проти Колумбії, допоміг своїй команді пройти далі.

Кінцівка матчу була надзвичайно нервовою. Українці залишилися у меншості на 80 хвилині (вилучення за другу жовту картку у захисник Попова). На 91 хвилині італійці зрівняли рахунок, але система VAR допомогла головному арбітру помітити порушення правил на захиснику українців Бондарі.

Вперше в історії українського футболу національна збірна потрапила до фіналу чемпіонату світу. У ньому українці 15 червня зіграють у Лодзі проти переможця пари Еквадор — Південна Корея.

Нагадаємо, що у понеділок, 10 червня, українська національна збірна обіграла команду Люксембургу з рахунком 1:0. Матч пройшов в рамках четвертого туру відбору на чемпіонат Європи-2020.