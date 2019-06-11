Дев'ятирічному сину Роналду запропонував контракт португальський гранд, фото — Чемпіон

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Сину Кріштіану Роналду запропонував контракт португальський гранд — лісабонський «Спортинг». Він хоче підписати Кріштіану Роналду-молодшого, якому у середині червня виповниться 9 років.

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Про пропозицію «Спортинга» повідомляє Correio da Manha. Наразі син португальскої супер-зірки виступає за дитячу команду туринського «Ювентуса».

Представники «Спортинга», в якому розпочинав кар'єру й п’ятиразовий володар «Золотого м’яча», почали переговори з батьками і бабусею хлопчика.

Нещодавно 8-річний Роналду-молодший забив 19 м’ячів у п’яти матчах на дитячому турнірі, який проходив на Мадейрі, батьківщині його батька.

У «Спортингу» Кріштіану Роналду відіграв у сезоні 2002/2003 років і влітку 2003 року перейшов у «Манчестер Юнайтед» за 12,24 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що нападник «Ювентуса» та збірної Португалії Кріштіану Роналду оригінально привітав жінок із 8 березня. У соціальній мережі спортсмен опублікував фото своєї нареченої Джорджини Родрігес та мами Долорес Авейру, які годують трьох молодших дітей Роналду.