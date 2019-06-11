Девятилетнему сыну Роналду предложил контракт португальский гранд, фото — Чемпион

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Сыну Криштиану Роналду предложил контракт португальский гранд — лиссабонский «Спортинг». Он хочет подписать Криштиану Роналду-младшего, которому в середине июня исполнится 9 лет.

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О предложении «Спортинга» сообщает Correio da Manha. Сейчас сын португальской супер-звезды выступает за детскую команду туринского «Ювентуса».

Представители «Спортинга», в котором начинал карьеру и пятикратный обладатель «Золотого мяча», начали переговоры с родителями и бабушкой мальчика.

Недавно 8-летний Роналду-младший забил 19 мячей в пяти матчах на детском турнире, который проходил на Мадейре, родине его отца.

В «Спортинге» Криштиану Роналду сыграл в сезоне 2002/2003 годов и летом 2003 года перешел в «Манчестер Юнайтед» за 12,24 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду оригинально поздравил женщин с 8 марта. В социальной сети спортсмен опубликовал фото своей невесты Джорджины Родригес и мамы Долорес Авейру, которые кормят трех младших детей Роналду.