Криштиану Роналду оригинально поздравил женщин с 8 марта (ФОТО)

Криштиану Роналду. Фото: Goal.com

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Racurs.ua

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду оригинально поздравил женщин с Международным женским днем 8 марта.

В социальной сети спортсмен опубликовал фото своей невесты Джорджины Родригес и мамы Долорес Авейру, которые кормят троих младших детей Роналду. Снимок появился на странице футболиста в Instagram.

«Счастливого Международного женского дня всем женщинам и особый поцелуй главным женщинам моей жизни», — подписал фотографию Роналду.

Ранее сообщалось, что мать звездного футболиста Долорес Авейру, снова борется с раком. Недавно женщина перенесла операцию на груди, а также прошла новый курс радиотерапии. Рак молочной железы у нее диагностировали в 2007 году, тогда она перенесла операцию и прошла лучевую терапию. В 2009 году футболист пожертвовал 100 тыс. фунтов больнице на Мадейре, которая спасла его мать.

Напомним, в начале 2019 года против Роналду возобновились обвинения в изнасиловании. Гражданка США Кэтрин Майорга, которая согласилась закрыть дело еще в 2009 году, снова выдвинула обвинения против футболиста.