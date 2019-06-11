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Отставка Климкина: министр попросил депутатов уволить его из МИД, фото - Зеркало недели
Дубль № 2: Климкин попросил депутатов уволить его из МИДhttps://racurs.ua/n123057-dubl-2-klimkin-poprosil-deputatov-uvolit-ego-iz-mid.htmlРакурс
Министр иностранных дел Павел Климкин 11 июня попросил депутатов Рады уволить его с должности.
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Глава украинской дипломатии еще 17 мая написал заявление об отставке, однако парламент 6 июня не нашел голосов, чтобы принять отставку.
Дубль № 2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, спасибо заранее, — написал Климкин в Твиттере.
Он до сих пор остается на должности министра иностранных дел Украины. На прошлой неделе проекты постановлений о его отставке набрали только 141 и 137 голосов народных избранников.
Зеленский внес в Раду представление об увольнении Климкина 30 мая, а сегодня президент отправил в парламент представление на назначение руководителем Министерства иностранных дел своего внешнеполитического советника Вадима Пристайко.
Пристайко работает в украинской дипломатии с 1994 года и является послом Украины при НАТО.
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