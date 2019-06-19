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Катастрофа MH17: причастных будут судить в марте 2020 года в Нидерландах. Фото: umoloda.kiev.ua

Катастрофа MH17: причастных к сбиванию самолета будут судить в марте 2020 года

19 июн 2019, 14:54
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Суд по делу о катастрофе самолета MH17 на Донбассе начнется 20 марта 2020 года в Нидерландах.

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Судить будут четверых подозреваемых — это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Они принимали участие в боевых действиях на востоке Украины в июле 2014 года, были привлечены непосредственно к транспортировке установки «Бук» из России в Украину и ее применению пророссийскими боевиками против воздушных судов. Об этом стало известно во время отчета международной следственной группы на сегодняшней пресс-конференции в Нидерландах.

Следователи призывают подозреваемых присутствовать на этом суде, но если они не явятся, суд все равно состоится. Члены семей погибших, которые не смогут прибыть на заседание, получат информацию о ходе заседаний в цифровой форме.

При вынесении судебного решения в отношении причастных к катастрофе лиц, будет учтено, что на востоке Украины шел военный конфликт, а также то, что боевики планировали сбить самолет, хоть и не гражданский.

Также было отмечено, что расследование по делу не завершено, поскольку еще не установлены люди, которые причастны к транспортировке российского вооружения и непосредственному сбиванию самолета. Их личности будут устанавливаться.

Источник: Ракурс


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