Катастрофа MH17: Генпрокуратура опубликовала тексты подозрений и записи разговоров подозреваемых в организации сбиванию малайзийского "Боинга", фото — ГПУ

https://racurs.ua/n123353-genprokuratura-opublikovala-teksty-podozreniy-i-zapisi-razgovorov-prichastnyh-k-sbivaniu.html

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Генеральная прокуратура Украины 19 июня опубликовала тексты подозрений и записи разговоров лиц, подозреваемых в организации сбивания пассажирского Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» летом 2014 года.

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На сайте ведомства можно ознакомиться с радиоперехватами, которые свидетельствуют, что к запуску ракеты из установки «Бук», которая сбила самолет, причастны высокопоставленные чиновники РФ, военные российской армии, командование военных группировок сепаратистов.

Кроме того, можно ознакомиться с текстами подозрений гражданам РФ Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, а также украинскому гражданину Леониду Харченко в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 258 (теракт) УК Украины.

С текстами подозрений можно ознакомиться за этой ссылкой.

Генпрокурор Юрий Луценко в Фейсбук сообщил, что во время следствия украинские правоохранители вместе с другими членами международной совместной следственной группы допросили в качестве свидетелей 259 человек, в Интернете исследовано около 5,5 млрд страниц сайтов (соцсети, блоги, форумы, видеохостинги), из которых сохранено около 700 млн страниц, имеющих значение для расследования.

Луценко отмечает, что «внимательно читая текст подозрений первым четырем лицам, просматривая обнародованные разговоры подозреваемых, можно понять дорожную карту следующих действий». По его мнению, в фокусе следствия находятся российские военные и политики, которые выполняли и организовывали это преступление.

Напомним, 17 июля 2014 года пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит военнослужащими 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ на оккупированном Донбассе. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Катастрофу, произошедшую в результате пуска ракеты систем «Бук», расследовала международная следственная группа. Сегодня ее участники объявили имена причастных к сбиванию Boeing (Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко). Суд в деле о катастрофе рейса MH17 на Донбассе начнется 20 марта 2020 года в Нидерландах.