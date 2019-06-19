Головні новини 19 червня: смерть нардепа Тимчука, підозри у справі рейсу MH17 і переговори у Мінську, фото — ICTV

https://racurs.ua/ua/n123370-golovni-novyny-19-chervnya-smert-nardepa-tymchuka-pidozry-u-spravi-reysu-mh17-i-peregovory.html

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Головними подіями середи, 19 червня, стала смерть народного депутата Дмитра Тимчука, новини з приводу розслідування катастрофи збитого росіянами рейсу MH17, а також події навколо української делегації у Тристоронній контактній групі.

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Дмитро Тимчук, нардеп від «Народного фронту», координатор групи «Інформаційний спротив», знайдений застреленим сьогодні в Києві. Смерть настала внаслідок вогнепального поранення в голову. Поліція розглядає декілька версій того, що сталося. Зокрема, оголошено, що Тимчук міг завдати собі поранення під час чищення нагородного пістолета.

Сьогодні міжнародна слідча група оприлюднила імена чотирьох підозрюваних в причетності до краху пасажирського літака «Боїнг 777» рейсу МН17. Серед них — громадяни РФ Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і громадянин України Леонід Харченко. Всі четверо оголошені в міжнародний розшук.

Суд у справі про катастрофу літака MH17 на Донбасі розпочнеться 20 березня 2020 року в Нідерландах. Генпрокурор України Юрій Луценко стверджує, що один з підозрюваних у збитті МН17 Леонід Харченко ховається на непідконтрольній владі частині Донбасу.

У Мінську 19 червня відбулася зустріч Тристоронньої контактної групи. Напередодні переговорів президент України Володимир Зеленський своїми указами призначив чотирьох уповноважених в робочих підгрупах ТКГ. Учасники переговорів не змогли домовитися щодо «хлібного перемир’я» і продовжать дискусії на наступній зустрічі 2 липня. Голова української делегації Леонід Кучма пояснив, що Київ скасує економічну блокаду ОРДЛО тільки після повернення українських активів на Донбасі в національне правове поле.