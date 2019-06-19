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Главные новости 19 июня: смерть нардепа Тымчука, подозрения в деле рейса MH17 и переговоры в Минске, фото — ICTV

Главные новости 19 июня: смерть нардепа Тымчука, подозрения в деле рейса MH17 и переговоры в Минске

19 июн 2019, 22:50
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Главными событиями 19 июня стала смерть народного депутата Дмитрия Тымчука, новости по поводу расследования катастрофы сбитого россиянами рейса MH17, а также события вокруг украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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Дмитрий Тымчук, нардеп от «Народного фронта», координатор группы «Информационное сопротивление», найден застреленным сегодня в Киеве. Смерть наступила в результате огнестрельного ранения в голову. Полиция рассматривает несколько версий случившегося. В частности, объявлено, что Тымчук мог нанести себе ранения во время чистки наградного пистолета.

Сегодня международная следственная группа обнародовала имена четырех подозреваемых в причастности к крушению пассажирского самолета «Боинг 777» рейса МН17. Среди них — граждане РФ Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Все четверо объявлены в международный розыск.

Суд в деле о катастрофе самолета MH17 на Донбассе начнется 20 марта 2020 года в Нидерландах. Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что один из подозреваемых в сбивании МН17 Леонид Харченко скрывается на неподконтрольной властям части Донбасса.

В Минске 19 июня состоялась встреча Трехсторонней контактной группы. Накануне переговоров президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил четырех новых уполномоченных в рабочих подгруппах ТКГ.

Участники переговоров не смогли договориться о «хлебном перемирии» и продолжат дискуссии на следующей встрече 2 июля. Глава украинской делегации Леонид Кучма объяснил, что Киев отменит экономическую блокаду ОРДЛО только после возвращения украинских активов на Донбассе в национальное правовое поле.

Источник: Ракурс


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Новости

Главные новости
999

Главные новости 19 июня: смерть нардепа Тымчука, подозрения в деле рейса MH17 и переговоры в Минске

Главными событиями 19 июня стала смерть народного депутата Дмитрия Тымчука, новости по поводу расследования катастрофы сбитого россиянами рейса MH17, а также события вокруг украинской делегации в Трехсторонней контактной группе

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