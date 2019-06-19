Дмитрий Тымчук, фото: BBC

https://racurs.ua/n123354-smert-deputata-tymchuka-v-policii-nazvali-osnovnye-versii-video.html

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В полиции назвали основные версии причин получения народным депутатом из «Народного фронта» Дмитрием Тимчуком огнестрельного ранения в голову, которое привело к смерти.

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По словам главы Нацполиции Сергея Князева, который находится на месте инцидента, правоохранители рассматривают убийство, самоубийство или неосторожное обращение с оружием. Также рассматриваются версии криминального характера, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Князев отметил, что женщину, которая в момент инцидента находилась в квартире народного депутата, допрашивают.

Также проверяется, была ли нарушена обстановка в квартире.

Сколько именно выстрелов было произведено, устанавливают эксперты.

Начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Князев отметил, что сообщение о смерти Тымчука поступило в полицию в 12.15.

Народный депутат Анатолий Геращенко ранее в своем Фейсбуке сообщал, что Тимчук случайно застрелился во время чистки наградного оружия, а раненого народного избранника обнаружила жена, которая позвонила в больницу. До прибытия скорой нардеп умер.

Впоследствии Геращенко удалил это сообщение.

Напомним, Тымчук погиб в Киеве в квартире, расположенной на улице Петрова.