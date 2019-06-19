Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дмитрий Тымчук, фото: BBC

Смерть депутата Тымчука: в полиции назвали основные версии (ВИДЕО)

19 июн 2019, 15:59
999

В полиции назвали основные версии причин получения народным депутатом из «Народного фронта» Дмитрием Тимчуком огнестрельного ранения в голову, которое привело к смерти.

Loading...

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, который находится на месте инцидента, правоохранители рассматривают убийство, самоубийство или неосторожное обращение с оружием. Также рассматриваются версии криминального характера, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Князев отметил, что женщину, которая в момент инцидента находилась в квартире народного депутата, допрашивают.

Также проверяется, была ли нарушена обстановка в квартире.

Сколько именно выстрелов было произведено, устанавливают эксперты.

Начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Князев отметил, что сообщение о смерти Тымчука поступило в полицию в 12.15.

Народный депутат Анатолий Геращенко ранее в своем Фейсбуке сообщал, что Тимчук случайно застрелился во время чистки наградного оружия, а раненого народного избранника обнаружила жена, которая позвонила в больницу. До прибытия скорой нардеп умер.

Впоследствии Геращенко удалил это сообщение.

Напомним, Тымчук погиб в Киеве в квартире, расположенной на улице Петрова.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Смерть депутата Тымчука: в полиции назвали основные версии (ВИДЕО)

В полиции назвали основные версии гибели народного депутата Дмитрия Тымчука. Правоохранители рассматривают убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, а также версии криминального характера

Новости Украины
15:59

Генпрокуратура опубликовала тексты подозрений и записи разговоров причастных к сбиванию малайзийского «Боинга» (ВИДЕО)

Генеральная прокуратура Украины опубликовала тексты подозрений четырем лицам, которых обвиняют в организации сбивания пассажирского Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», а также и записи разговоров причастных к этому лиц

Новости мира
15:54

«Европейская солидарность»: скандальную чиновницу Баласинович исключили из партии (ВИДЕО)

Из партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» исключили скандальную чиновницу из Киевской области Наталью Баласинович, которая попала на видео во время нецензурной брани

Новости Украины
13:59
Новости партнеров
Загрузка...