Дмитро Тимчук, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n123354-smert-deputata-tymchuka-u-policiyi-nazvaly-osnovni-versiyi-video.html

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У поліції назвали основні версії причин отримання народним депутатом із «Народного фронту» Дмитром Тимчуком вогнепального поранення в голову, котре призвело до смерті.

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За словами очільника Нацполіції Сергія Князєва, котрий перебуває на місці інциденту, правоохоронці розглядають вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. Також розглядаються версії кримінального характеру, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Князєв зазначив, що жінку, котра в момент інциденту перебувала в квартирі народного депутата, допитують.

Також перевіряється, чи була порушена обстановка в квартирі.

Скільки саме пострілів було здійснено, встановлюють експерти.

Розпочате кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Князєв зазначив, що повідомлення про смерть Тимчука надійшло до поліції о 12.15.

Народний депутат Анатолій Геращенко раніше в своєму Фейсбуці повідомляв, що Тимчук випадково застрелився під час чищення нагородної зброї, а пораненого народного обранця виявила дружина, котра зателефонувала до лікарні. До прибуття швидкої нардеп помер.

Згодом Геращенко видалив цей допис.

Нагадаємо, Тимчук загинув у Києві в квартирі, розташованій на вулиці Петрова.