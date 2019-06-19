Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дмитро Тимчук, фото: BBC

Смерть депутата Тимчука: у поліції назвали основні версії (ВІДЕО)

19 чер 2019, 15:59
999

У поліції назвали основні версії причин отримання народним депутатом із «Народного фронту» Дмитром Тимчуком вогнепального поранення в голову, котре призвело до смерті.

Loading...

За словами очільника Нацполіції Сергія Князєва, котрий перебуває на місці інциденту, правоохоронці розглядають вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. Також розглядаються версії кримінального характеру, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Князєв зазначив, що жінку, котра в момент інциденту перебувала в квартирі народного депутата, допитують.

Також перевіряється, чи була порушена обстановка в квартирі.

Скільки саме пострілів було здійснено, встановлюють експерти.

Розпочате кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Князєв зазначив, що повідомлення про смерть Тимчука надійшло до поліції о 12.15.

Народний депутат Анатолій Геращенко раніше в своєму Фейсбуці повідомляв, що Тимчук випадково застрелився під час чищення нагородної зброї, а пораненого народного обранця виявила дружина, котра зателефонувала до лікарні. До прибуття швидкої нардеп помер.

Згодом Геращенко видалив цей допис.

Нагадаємо, Тимчук загинув у Києві в квартирі, розташованій на вулиці Петрова.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Данилюка призначили на ще одну посаду Турчинова

Президент України Володимир Зеленський 19 червня призначив Олександра Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Раніше цією установою керував колишній секретар РНБО Олександр Турчинов

Новини України
17:19

Зеленський оновив склад українських переговорників щодо війни на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський призначив нових членів Тристоронньої контактної групи для досягнення цілей мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей

Новини України
17:08

Катастрофа MH17: причетних до збиття літака судитимуть у березні 2020 року

Міжнародна слідча група оголосила, що суд над причетними до збиття малайзійського літака Boeing на Донбасі відбудеться навесні 2020 року. Слідчі також назвали імена підозрюваних — це Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко

Новини України
14:54
Новини партнерів
Загрузка...