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Нардепа Дмитра Тимчука знайдено застреленим у Києві. Фото: Народна правда

Нардепа Дмитра Тимчука знайдено застреленим у Києві

19 чер 2019, 13:28
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Дмитро Тимчук, нардеп від «Народного фронту», координатор групи «Інформаційний спротив» (ІС), знайдений застреленим сьогодні в Києві.

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Смерть Тимчука настала внаслідок вогнепального поранення в голову, повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало, коментуючи ситуацію «РБК-Україна».

Попередня версія слідства — Тимчук застрелився з необережності під час чищення нагородного пістолета.

Інформацію про нещасний випадок із Тимчуком, що стався по вулиці Петрова, 10а у Києві, правоохоронці отримали близько 12.00 сьогоднішнього дня.

Тимчук входив до фракції «Народного фронту» у Верховній Раді, а також координував групу «Інформаційний спротив», яка вела боротьбу з російською пропагандою.


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