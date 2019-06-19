Вибори до Верховної Ради: які партії вже зареєструвалися в ЦВК. Фото: Nash.Live

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Парламентські вибори в Україні очікуються за місяць — 21 липня. Центральна виборча комісія (ЦВК) станом на сьогодні прийняла документи дев’ятьох політичних партій, які збираються на позачергові вибори до Верховної Ради.

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За даними ЦВК, вже зареєстровані для участі у виборах партії:

«Громадянська позиція» Анатолія Гриценка (вже зареєстровано 164 кандидати у нардепи); «Українська стратегія» Володимира Гройсмана; «Голос» Святослава Вакарчука; Радикальна партія Олега Ляшка; «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Бойка та Віктора Медведчука; «Сила та честь» Ігоря Смешка; ВО «Свобода» Олега Тягнибока; «Незалежність» Анатолія Могильова; ВО «Факел» Тетяни Однорог.

Окрім того, подавати документи для участі у виборах до Центрвиборчкому сьогодні прийшов і колишній глава держави Петро Порошенко, але на сайті ЦВК поки що немає інформації про реєстрацію його партії. У списку політсили Порошенка «Європейська солідарність» вказано 100 кандидатів, а ще 138 — у мажоритарних округах.

Сьогодні, 19 червня, передостанній день подачі документів до ЦВК для участі в позачергових виборах до парламенту, призначених на 21 липня.

Між тим нагадаємо, що напередодні керівник ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що дострокові парламентські вибори не можуть бути скасовані за рішенням Конституційного суду України, який наразі визначає законність указу президента Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради восьмого скликання й оголошення позачергових виборів.