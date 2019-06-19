Выборы в Верховную Раду: какие партии уже зарегистрировались в ЦИК. Фото: Nash.Live

https://racurs.ua/n123341-vybory-v-verhovnuu-radu-kakie-partii-uje-zaregistrirovalis-v-cik-video.html

Ракурс

Парламентские выборы в Украине ожидаются через месяц — 21 июля. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по состоянию на сегодня приняла документы девяти политических партий, которые собираются на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Loading...

По данным ЦИК, уже зарегистрированы для участия в выборах партии:

«Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (уже зарегистрированы 164 кандидата в нардепы); «Украинская стратегия» Владимира Гройсмана; «Голос» Святослава Вакарчука; Радикальная партия Олега Ляшко; «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука; «Сила и честь» Игоря Смешко; ВО «Свобода» Олега Тягнибока; «Независимость» Анатолия Могилева; ВО «Факел» Татьяны Однорог.

Кроме того, подавать документы для участия в выборах в Центризбирком сегодня пришел и бывший глава государства Петр Порошенко, но на сайте ЦИК пока нет информации о регистрации его партии. В списке политсилы Порошенко «Европейская солидарность» указаны 100 кандидатов, а еще 138 — в мажоритарных округах.

Сегодня, 19 июня, предпоследний день подачи документов в ЦИК для участия во внеочередных выборах в парламент, назначенных на 21 июля.

Между тем напомним, что накануне руководитель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что досрочные парламентские выборы не могут быть отменены по решению Конституционного суда Украины, который сейчас определяет законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады восьмого созыва и объявлении досрочных выборов.