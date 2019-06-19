Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Верховный суд отменил решение о тарифах на содержание дома и придомовой территории. Фото: Угол обзора

В Верховном суде отменили предыдущие решения о тарифах на содержание дома и придомовой территории.

19 июн 2019, 13:03
999

В Верховном суде Украины отменили предыдущее решение Окружного админсуда Киева (от 6 июля 2018) и постановление Шестого апелляционного административного суда (от 20 декабря 2018 по делу № 826/8441/17) о тарифах на содержание дома и придомовой территории.

Loading...

Всеукраинская общественная организация «Союз владельцев жилья Украины» подала соответствующий иск в отношении Киевской городской государственной администрации (КГГА). Постановление Верховного суда обжалованию не подлежит. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Согласно закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах», решение о стоимости услуг и выбор управляющей компании принимают на голосовании совладельцев на домовых собраниях. Согласно этому закону, органы местного самоуправления не могут устанавливать тарифы, а само понятие «тариф» с июня прошлого года не применяется.

Стоимость услуг базируется на фактических затратах предприятия и включает в себя заработную плату персонала, затраты на противоаварийные работы, электроэнергию и другое. Все перерасчеты за услугу происходят вследствие не предоставления или предоставления не в полной мере соответствующих услуг.

Как ранее сообщал «Ракурс», цена на газ в июне для украинцев будет ниже на 7,3%.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Смерть депутата Тымчука: в полиции назвали основные версии (ВИДЕО)

В полиции назвали основные версии гибели народного депутата Дмитрия Тымчука. Правоохранители рассматривают убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, а также версии криминального характера

Новости Украины
15:59

Генпрокуратура опубликовала тексты подозрений и записи разговоров причастных к сбиванию малайзийского «Боинга» (ВИДЕО)

Генеральная прокуратура Украины опубликовала тексты подозрений четырем лицам, которых обвиняют в организации сбивания пассажирского Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», а также и записи разговоров причастных к этому лиц

Новости мира
15:54

«Европейская солидарность»: скандальную чиновницу Баласинович исключили из партии (ВИДЕО)

Из партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» исключили скандальную чиновницу из Киевской области Наталью Баласинович, которая попала на видео во время нецензурной брани

Новости Украины
13:59
Новости партнеров
Загрузка...