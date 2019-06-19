Верховный суд отменил решение о тарифах на содержание дома и придомовой территории. Фото: Угол обзора

https://racurs.ua/n123340-v-verhovnom-sude-otmenili-predyduschie-resheniya-o-tarifah-na-soderjanie-doma-i-pridomovoy.html

Ракурс

В Верховном суде Украины отменили предыдущее решение Окружного админсуда Киева (от 6 июля 2018) и постановление Шестого апелляционного административного суда (от 20 декабря 2018 по делу № 826/8441/17) о тарифах на содержание дома и придомовой территории.

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Всеукраинская общественная организация «Союз владельцев жилья Украины» подала соответствующий иск в отношении Киевской городской государственной администрации (КГГА). Постановление Верховного суда обжалованию не подлежит. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Согласно закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах», решение о стоимости услуг и выбор управляющей компании принимают на голосовании совладельцев на домовых собраниях. Согласно этому закону, органы местного самоуправления не могут устанавливать тарифы, а само понятие «тариф» с июня прошлого года не применяется.

Стоимость услуг базируется на фактических затратах предприятия и включает в себя заработную плату персонала, затраты на противоаварийные работы, электроэнергию и другое. Все перерасчеты за услугу происходят вследствие не предоставления или предоставления не в полной мере соответствующих услуг.

Как ранее сообщал «Ракурс», цена на газ в июне для украинцев будет ниже на 7,3%.