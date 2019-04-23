Тарифы на коммунальные услуги в Украине

https://racurs.ua/2339-da-net-mojet-byt-snijenie-tarifov.html

Ракурс

— Что это за грохот, слышали?

— Это тарифы упали.

Свежий анекдот

В свое время, разбирая программы кандидатов в президенты, мы намеренно решили не препарировать программы трех лидеров гонки, считая, что сознательный избиратель сам в состоянии прочитать и проанализировать их. Что ж, теперь самое время взяться за программу победителя и разобрать ее медленно, со вкусом и по косточкам. Тем более что господин Зеленский во время своей предвыборной кампании не скупился на обещания, которыми, собственно, и пробил дорогу к сердцам трех четвертей избирателей, отдавших за него свой голос во втором туре. Делать это будем коротко, используя простую схему из двух пунктов. Первый — что обещано, второй — возможно это или нет, и почему.

Вот, например,слова, сказанные им в день подачи документов в ЦИК, когда он представлял свою программу: «Бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счета за коммуналку». Ну, не знаю, какую бабушку он имелв виду, да и пенсии пока оставим в стороне.

«Счета за коммуналку!» — вот что услышали избиратели, верящие в чудо.

Правда, в первый же день после выборов политтехнолог Зеленского господин Разумков вылил на электорат ушат холодной воды.

«Это не совсем прерогатива президента, — сказал он в эфире телеканала ICTV. — Если мы говорим о коррупционной составляющей, которая часто лежит в основе тарифов, — эта позиция президента во многом может повлиять на процесс. Обещать, что это произойдет через день-два, [Зеленский] не может. Это процесс, который будет непростым, этот процесс придется пройти и Зеленскому, и его команде, и украинскому народу».

Ну то есть вода была не совсем холодная, а слегка подогретая: вот разберется новоизбранный глава государства с коррупционерами, пересажает всех подчистую, и все наладится. Коррупцию тоже пока оставим в стороне. Наша мишень — тарифы. Итак, имеем:

Обещано: «Счета за коммуналку, от которых не падают в обморок». По факту — снижение тарифов на услуги ЖКХ.

Возможно или нет? Категорически — нет. Открываем «Закон о жилищно-коммунальных услугах», статья 4. Там четко прописано, что Кабмин устанавливает граничные нормы затрат на управление жилищем (соответственно, эти нормы регулируют размеры субсидии) и порядок формирования размеров тарифов. А вот сам размер тарифов на коммунальные услуги устанавливается местными органами самоуправления. Пункт третий статьи 4. Не верите — почитайте закон сами: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19

«Так закон можно поменять!» — скажете вы. Да, можно. Для этого надо написать новый, потом он должен пройти все этапы утверждения и быть принятым ВР. А это очень долгая процедура.

А пока — вишенка на торт. С 1 мая социальные нормы потребления газа, света, воды и тепла, отталкиваясь от которых рассчитывается субсидия, в очередной раз будут уменьшены. Так что тарифы точно не упадут, а вот субсидии действительно станут меньше.