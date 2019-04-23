Как рассчитать субсидию. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Украине продолжается процесс реформирования процедуры выплаты субсидий. Напомним, что те, кто оформил субсидию на услуги ЖКХ в прошлом году, получали выплаты «по-старому» до конца отопительного сезона, и теперь должны переоформить ее, поэтому в мае ожидается большое количество обращений в органы социальной защиты именно с этой проблемой.

В предыдущем материале мы рассказывали о том, кому положена жилищная субсидия и кому не стоит на нее рассчитывать. Предположим, вы относитесь к тем, кто может просить компенсацию от государства на оплату жилищно-коммунальных тарифов. Но как узнать, на какую сумму компенсации претендовать?

Какие социальные платежи учитываются при расчете субсидии?

Расчет субсидии проводится в каждом случае индивидуально (этот механизм прописан в постановлении Кабмина №319 от 27 апреля 2016 года), но для него необходимо знать две базовые цифры — ежемесячный доход на одного члена семьи и сумму, которая платится за коммунальные услуги. Максимальный доход на члена семьи не должен превышать 5000 грн, а на оплату коммунальных услуг должно уходить не менее 22,06% от этой суммы в расчете на каждого человека.

Есть только два вида социальных платежей, которые не учитываются в определении дохода семьи. Это помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и помощь внутренне перемещенным лицам. Все остальные — стипендии, пенсии, пособия по безработице — входят в совокупный доход семьи.

Кроме того, в совокупный доход не зачисляются: а) цена безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок; б) стоимость протезно-ортопедических изделий и средств реабилитации; в) суммы регрессных выплат (возмещение вреда за повреждение здоровья работника).

Еще одна важная деталь: для неработающих пенсионеров при расчете размера субсидий вместо совокупного дохода за предыдущий год учитывается доход только за предыдущий перед обращением месяц.

Как получить субсидию только на фактически проживающих в доме?

Сегодня часто встречаются ситуации, когда кто-то из членов семьи, например, уехал на заработки в другой город или даже в другую страну, но остается прописанным по своему старому месту жительства. Могут ли другие члены семьи, оставшиеся в доме и получающие небольшой доход, рассчитывать на субсидию?

Да. Им нужно подать в органы социальной защиты письменное заявление, декларацию, в которой рядом с фамилиями отсутствующих проставлена пометка «не проживает» (о том, как подготовить пакет документов при оформлении субсидии, мы расскажем в следующем материале) и плюс предоставить документы, подтверждающие тот факт, что прописанный в доме человек там не живет (ранее мы уже писали, как получить такие документы, используя полномочия депутата местного совета.)

После этого социальный инспектор проверяет условия проживания и составляет соответствующий акт, и тогда комиссия рассматривает вопрос о субсидии, при расчете которой учитываются только доходы людей, фактически живущих в доме.

И еще следует заметить, что такое решение не ставит под угрозу факт прописки уехавших членов семьи.

Как начисляются субсидии предпринимателям?

В упоминавшемся выше постановлении Кабмина сказано, что частные предприниматели, которые платят налоги по упрощенной системе, рассчитывают доходы так: Iгруппа — учитывается доход на уровне минимальной заработной платы; IIгруппа — два размера минимальной заработной платы; IIIгруппа — три размера минимальной заработной платы. Сейчас минимальная зарплата по Украине составляет 4173 грн. То есть если, предположим, я предприниматель IIгруппы, то при расчете совокупного дохода семьи мой вклад составляет 8346 грн.

Полезные таблицы и ссылки

Для тех, кто с детства не дружит с математикой, есть несколько полезных ссылок. Так, на сайте Минсоцполитики выложены специальные расчетные таблицы, с помощью которых можно узнать размер субсидии. Для этого, кстати, необязательно искать сам сайт, достаточно набрать в поисковой строке «Розрахунок розміру платежупри наданні субсидії», и попадете прямо на страницу с таблицами.

Для совсем уж ленивых разработан онлайн-калькулятор размера субсидии, который находится по ссылке: https://teplo.gov.ua/calculation

Наконец, если вы подали документы на субсидию, чтобы узнать, назначена ли она и в каком размере, никуда не нужно идти или звонить. Минсоцполитики открыло доступ в Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий. Зайдя по адресу subsidii.ioc.gov.ua, вы можете ввести свой почтовый адрес и выяснить размеры субсидии. Мы проверяли — услуга работает.

Когда субсидии пересчитываются автоматически?

Согласно Положению о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, перерасчет субсидии в пределах установленного срока ее назначения осуществляется без обращения граждан в случаях: