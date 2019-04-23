Як розрахувати субсидію. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Україні триває процес реформування процедури виплати субсидій. Нагадаємо, що ті, хто оформив субсидію на послуги ЖКГ минулого року, отримували виплати «по-старому» до кінця опалювального сезону, і тепер мають переоформити її, тому у травні очікується велика кількість звернень до органів соціального захисту саме з цією проблемою.

У попередньому матеріалі ми розповідали про те, кому призначається житлова субсидія і кому не варто на неї розраховувати. Припустимо, ви належите до тих, хто може просити компенсацію від держави на оплату житлово-комунальних тарифів. Але як дізнатися, на яку суму компенсації претендувати?

Які соціальні платежі враховуються при розрахунку субсидії?

Розрахунок субсидії проводиться в кожному випадку індивідуально (цей механізм прописано у постанові Кабміну №319 від 27 квітня 2016 року), але для нього необхідно знати дві базові цифри — щомісячний дохід на одного члена сім'ї та суму, яка сплачується за комунальні послуги. Максимальний дохід на члена сім'ї не повинен перевищувати 5000 грн, а на оплату комунальних послуг має йти не менш як 22,06% від цієї суми в розрахунку на кожну людину.

Є тільки два види соціальних платежів, які не враховуються при визначенні доходу сім'ї. Це допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та допомога внутрішньо переміщеним особам. Все решта — стипендії, пенсії, допомога по безробіттю — входить до сукупного доходу сім'ї.

Крім того, до сукупного доходу не зараховуються: а) вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок; б) вартість протезно-ортопедичних виробів та засобів реабілітації; в) суми регресних виплат (відшкодування шкоди, завданої здоров'ю працівника).

Ще одна важлива деталь: для непрацюючих пенсіонерів при розрахунку розміру субсидій замість сукупного доходу за попередній рік враховується дохід тільки за попередній перед зверненням місяць.

Як отримати субсидію тільки на тих, хто фактично проживає в будинку?

Сьогодні часто зустрічаються ситуації, коли хтось із членів сім'ї, приміром, виїхав на заробітки в інше місто або навіть в іншу країну, але залишається прописаним за своїм старим місцем проживання. Чи можуть інші члени сім'ї, що залишилися в будинку й отримують невеликий дохід, розраховувати на субсидію?

Так. Їм потрібно подати до органів соціального захисту письмову заяву, декларацію, в якій поряд із прізвищами відсутніх проставлено позначку «не проживає» (про те, як підготувати пакет документів при оформленні субсидії, ми розповімо в наступному матеріалі) і плюс надати документи, які підтверджують той факт, що прописана в будинку людина там не живе (раніше ми вже писали, як отримати такі документи, використовуючи повноваження депутата місцевої ради.)

Після цього соціальний інспектор перевіряє умови проживання і складає відповідний акт, і тоді комісія розглядає питання про субсидії, при розрахунку якої враховуються тільки доходи людей, які фактично живуть у будинку.

І ще слід зауважити, що таке рішення не ставить під загрозу факт прописки членів сім'ї, які виїхали.

Як нараховуються субсидії підприємцям?

У згадуваній вище постанові Кабміну сказано, що приватні підприємці, які платять податки за спрощеною системою, розраховують доходи так: I група — враховується дохід на рівні мінімальної заробітної плати; II група — два розміри мінімальної заробітної плати; III група — три розміри мінімальної заробітної плати. Зараз мінімальна зарплата по Україні становить 4173 грн. Тобто якщо, наприклад, я підприємець II групи, то при розрахунку сукупного доходу сім'ї мій внесок становить 8346 грн.

Корисні таблиці і посилання

Для тих, хто з дитинства не дружить з математикою, є кілька корисних посилань. Так, на сайті Мінсоцполітики викладено спеціальні розрахункові таблиці, за допомогою яких можна дізнатися розмір субсидії. Для цього, до речі, не обов'язково шукати сам сайт, достатньо набрати в пошуковому рядку «Розрахунок розміру платежу при наданні субсидії», і потрапите прямо на сторінку з таблицями.

Для зовсім вже ледачих розроблено онлайн-калькулятор розміру субсидії, який можна знайти за посиланням: https://teplo.gov.ua/calculation

Нарешті, якщо ви подали документи на субсидію, щоб дізнатися, чи призначена вона і в якому розмірі, нікуди не потрібно йти або телефонувати. Мінсоцполітики відкрило доступ до Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій. Зайшовши за адресою subsidii.ioc.gov.ua, ви можете ввести свою поштову адресу і з'ясувати розміри субсидії. Ми перевіряли — послуга працює.

Коли субсидії перераховуються автоматично?

Згідно з Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, перерахунок субсидії в межах установленого строку її призначення здійснюється без звернення громадян у випадках: