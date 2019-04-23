Тарифи на комунальні послуги в Україні

https://racurs.ua/ua/2339-tak-ni-mojlyvo-znyjennya-taryfiv.html

Ракурс

— Що це за гуркіт, чули?

— Це тарифи впали.

Свіжий анекдот

Свого часу, розбираючи програми кандидатів у президенти, ми навмисно вирішили не препарувати програми трьох лідерів перегонів, вважаючи, що свідомий виборець сам у змозі прочитати і проаналізувати їх. Що ж, тепер саме час взятися за програму переможця і розібрати її повільно, зі смаком і по кісточках. Тим більше що пан Зеленський під час своєї передвиборчої кампанії не скупився на обіцянки, якими, власне, і пробив дорогу до сердець трьох чвертей виборців, що віддали за нього свій голос у другому турі. Робити це будемо коротко, використовуючи просту схему з двох пунктів. Перший — що обіцяно, другий — можливо це чи ні, і чому.

Ось, наприклад, слова, сказані ним у день подання документів у ЦВК, коли він представляв свою програму: «Бабуся отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку». Ну, не знаю, яку бабусю він мав на увазі, та й пенсії поки залишимо осторонь.

«Рахунки за комуналку!» — ось що почули виборці, які вірять у диво.

Щоправда, в перший же день після виборів політтехнолог Зеленського пан Разумков вилив на електорат відро холодної води.

«Це не зовсім прерогатива президента, — сказав він в ефірі телеканалу ICTV. — Якщо ми говоримо про корупційну складову, яка часто лежить в основі тарифів, — ця позиція президента багато в чому може вплинути на процес. Обіцяти, що це станеться через день-два, [Зеленський]не може. Це процес, який буде непростим, цей процес доведеться пройти і Зеленському, і його команді, і українському народу».

Ну тобто вода була не зовсім холодна, а злегка підігріта: ось розбереться новообраний глава держави з корупціонерами, пересаджає всіх дочиста, і все налагодиться. Корупцію теж поки залишимо осторонь. Наша мета — тарифи. Отже, маємо:

Обіцяно: «Рахунки за комуналку, від яких не непритомніють». Фактично — зниження тарифів на послуги ЖКГ.

Можливо чи ні? Категорично — ні. Відкриваємо «Закон про житлово-комунальні послуги», стаття 4. Там чітко прописано, що Кабмін встановлює граничні норми витрат на управління житлом (відповідно, ці норми регулюють розміри субсидії) і порядок формування розмірів тарифів. А ось сам розмір тарифів на комунальні послуги встановлюється місцевими органами самоврядування. Пункт третій статті 4. Не вірите — почитайте закон самі: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19

«Так закон можна поміняти!» — скажете ви. Так, можна. Для цього треба написати новий, потім він має пройти всі етапи затвердження і бути ухваленим ВР. А це дуже тривала процедура.

А поки — вишенька на торт. З 1 травня соціальні норми споживання газу, світла, води й тепла, відштовхуючись від яких розраховується субсидія, вкотре буде зменшено. Тож тарифи точно не впадуть, а ось субсидії справді стануть меншими.