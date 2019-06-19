Новости Харькова: горсовет решил вернуть проспекту Григоренко имя советского маршала Жукова

Депутаты горсовета Харькова поддержали решение о возвращении проспекту имени маршала Жукова, фото: izi.TRAVEL

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Горсовет Харькова решили вернуть проспекту имя советского маршала Жукова.

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За соответствующее решение проголосовали 60 из 75 присутствующих на заседании депутатов, еще 12 были против. Об этом сообщает «Укринформ».

На заседании горсовета выступили мэр Харькова Геннадий Кернес и народный депутат, один из лидеров «Оппозиционного блока» Евгений Мураев. Они заявили, что вскоре в городе восстановят бюст Жукова, недавно поваленный активистами.

Депутаты, которые выступали против возвращения проспекту имени советского маршала, отмечали, что такое решение нарушает законодательство, а также противоречит предписаниям правительства и Украинского института национальной памяти. Также отмечалось, что Жуков во время Второй мировой войны и после нее совершал преступления против народа Украины. Однако, предложение снять этот вопрос с рассмотрения горсовет не поддержал.

В Украинском институте национальной памяти уже заявили, что требуют от Кернеса не подписывать это решение. В ведомстве отмечают, что присвоение имени Жукова любому объекту топонимики Харькова или любого другого населенного пункта противоречит законодательству.

Петр Григоренко — советский генерал-майор и правозащитник. В 1964 году за правозащитную деятельность был разжалован в рядовые и лишен всех государственных наград. Был арестован, находился в советских тюрьмах и психбольницах. В 1977 году эмигрировал в США. Умер в 1987 году в Нью-Йорке.

Георгий Жуков — советский полководец и государственный деятель. Считается причастным к многочисленным преступлениям, таким как расстрелы военнослужащих, грабежи оккупированных территорий и испытания ядерного оружия на людях. Также участвовал в подавлении восстания в Венгрии в 1956 году.

Напомним, памятник Жукову в Харькове повалили 2 июня.